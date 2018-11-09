  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

جوتيرش

الأمين العام للأمم المتحدة : الشعوب لم تعد تصدقنا

هشام محمد

إصابة نجم الأهلي إثر اعتداء على حافلة الفريق بتونس

آثار مصرية (أرشيفية)

مصر تبحث استرداد تمثال "أبوالهول" من العراق

سقوط شرفتين من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية.. إصابة 4 في سقوط شرفتين من عقار بسبب الأمطار

محمد سعفان وزير القوى العاملة

تزايد الطلب على العمالة المصرية بالخليج

ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سلمان وصباح الأحمد وتميم

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

أمطار على الإسكندرية

«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا

صور..

جامعة الأزهر تحصد 4 جوائز بالمؤتمر الدولي للابتكار

الحياة السياسية

جامعة الأزهر تحصد 4جوائز بالمؤتمر الدولي للابتكار
جامعة الأزهر تحصد 4جوائز بالمؤتمر الدولي للابتكار

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من «الطيب» لوقف نزيف دماء طلاب الأزهر

#

حقيقة انقطاع المياه 3 أيام بمستشفى الحسين

#

بالفيديو.. طلب مهم لـ"الخشت" من شيخ الأزهر

#

توقيع مذكرة تفاهم بين الأزهر وجامعة أوزبكستان بحضور الطيب

فوز

جوائز

جامعة الأزهر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للابتكار، الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعلان فوز جامعة الأزهر بثلاثة جوائز ذهبية ورابعة فضية، على مستوى الجامعات المصرية.

وأعلنت أمانة المؤتمر الجائزة الأولى وهى  فوز مكتب تيكو جامعة الأزهر بالمركز الأول على مكاتب التيكو بالجامعات المصرية وحصوله على الجائزة الذهبية.

كما أعلنت أمانة المؤتمر عن فوز الدكتور محمد جلال فرغلى، أستاذ ورئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ومدير مكتب تيكو جامعة الأزهر بالمركز الأول والجائزة الذهبية في مجال الابتكارات العلمية عن ابتكار وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي صديق للبيئة (سيكلووش).

أما الجائزة الثالثة، فكانت  فوز مسلسل الرسوم المتحركة الأزهر بالجائزة الذهبية عن أفضل عمل في مجال الثقافة العلمية والمجتمع والذي قام بتنفيذه مكتب التيكو مع مؤسسة  الأزهر الشريف ومؤسسة انيميشن بلس للرسوم المتحركة.

كما فاز مشروع التخرج الخاص بجامعة الأزهر بالمركز الثاني بالميدالية الفضية على مستوى الجامعات المصرية، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة فى المعرض الدولى الخامس للابتكار 48  جامعة  مصرية  حكومية وخاصة.

جدير بالذكر أن مكتب تيكو الأزهر يحظى بدعم كبير من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المراكز البحثية بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، والدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف على مكتب التيكو.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 3 قتلى
» يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"
» أول صور للحظة الاعتداء على أتوبيس الأهلي
» مفاجأة.. الاتحاد الأفريقي يهدد بمنح اللقب للأهلي
» أمريكا تطالب سكان كاليفورنيا بإخلاء منازلهم نتيجة الحرائق
» مصرع طفلة وفقدان 3 أشخاص جراء السيول في الأردن
» «الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا
» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا
» سقوط فنان شهير بصحبته 5 فتيات

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة