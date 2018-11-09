جامعة الأزهر تحصد 4 جوائز بالمؤتمر الدولي للابتكار

09 نوفمبر 2018 - 08:17 م

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى الخامس للابتكار، الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعلان فوز جامعة الأزهر بثلاثة جوائز ذهبية ورابعة فضية، على مستوى الجامعات المصرية.

وأعلنت أمانة المؤتمر الجائزة الأولى وهى فوز مكتب تيكو جامعة الأزهر بالمركز الأول على مكاتب التيكو بالجامعات المصرية وحصوله على الجائزة الذهبية.

كما أعلنت أمانة المؤتمر عن فوز الدكتور محمد جلال فرغلى، أستاذ ورئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا ومدير مكتب تيكو جامعة الأزهر بالمركز الأول والجائزة الذهبية في مجال الابتكارات العلمية عن ابتكار وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي صديق للبيئة (سيكلووش).

أما الجائزة الثالثة، فكانت فوز مسلسل الرسوم المتحركة الأزهر بالجائزة الذهبية عن أفضل عمل في مجال الثقافة العلمية والمجتمع والذي قام بتنفيذه مكتب التيكو مع مؤسسة الأزهر الشريف ومؤسسة انيميشن بلس للرسوم المتحركة.

كما فاز مشروع التخرج الخاص بجامعة الأزهر بالمركز الثاني بالميدالية الفضية على مستوى الجامعات المصرية، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة فى المعرض الدولى الخامس للابتكار 48 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

جدير بالذكر أن مكتب تيكو الأزهر يحظى بدعم كبير من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على المراكز البحثية بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، والدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف على مكتب التيكو.