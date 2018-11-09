» يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"

09 نوفمبر 2018 - 08:23 م

اعتبر رئيس "المجلس المركزي ليهود ألمانيا"، جوزيف سشوستير، أن استهداف المساجد في البلاد بالاعتداءات والكتابات المسيئة، "فضيحة".

وأدان "سشوستير"، خلال كلمة ألقاها، في كنيس يهودي بالعاصمة برلين، بمناسبة ذكرى "ليلة العنف" حين تعرض اليهود في الليلة الفاصلة بين 9 و10 نوفمبر 1938، لهجمات النازيين، بشدة تعرض اليهود والأجانب في ألمانيا للهجمات.

واعتبر أن استهداف مواطن يهودي ومطعم إيراني في مدينة "كيمنتس"، شرقي ألمانيا، بهجوم نفذته جماعة "النازيون الجدد" في الآونة الأخيرة، يعدّ "مدعاة للخجل".

وأشار سشوستير، إلى إصابة 300 لاجئ في 2017، جراء هجمات "النازيين الجدد"، لافتًا إلى أن كتابة عبارات الكراهية على جدران المساجد، وتعرضها للاعتداءات، "تعد فضيحة".

وشدّد على أنّ ألمانيا "بحاجة لأشخاص ديمقراطيين شجعان، يواجهون الآخرين بالكلمة"، مشيرًا إلى تعرض كنيس يهودي لهجوم كل أسبوعين، رغم حمايتها من قبل الشرطة، كما أن هناك محرضين يقفون وراء الأشخاص الذين ينفذون هذه الاعتداءات.

و"النازيون الجدد"، حركة متطرفة عنصرية توصف بـ"النازية"، وتسمى أيضًا بـ"الفاشية الجديدة"، وتتبع أهداف ومبادئ الحركة النازية، ونشطت مؤخرا في عدد من البلدان الأوروبية.

ويعد "المجلس المركزي ليهود ألمانيا"، المنظمة الأكبر على صعيد تمثيل اليهود في ألمانيا، وتأسس بمدينة فرانكفورت في 1950، ولكنه يتخذ من برلين مقرا رئيسيا له منذ 1999.