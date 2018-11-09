  • الجمعة 09 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

جوتيرش

الأمين العام للأمم المتحدة : الشعوب لم تعد تصدقنا

هشام محمد

إصابة نجم الأهلي إثر اعتداء على حافلة الفريق بتونس

آثار مصرية (أرشيفية)

مصر تبحث استرداد تمثال "أبوالهول" من العراق

سقوط شرفتين من عقار بالإسكندرية

الإسكندرية.. إصابة 4 في سقوط شرفتين من عقار بسبب الأمطار

محمد سعفان وزير القوى العاملة

تزايد الطلب على العمالة المصرية بالخليج

ضاحي خلفان

«خلفان»: جمال خاشقجي على قيد الحياة

الدولار

تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سلمان وصباح الأحمد وتميم

الكويت تلمح لمصالحة وشيكة بين الخليج وقطر

أمطار على الإسكندرية

«الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا

يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"

عرب وعالم

جوزيف سشوستير
جوزيف سشوستير

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق محافظ دمياط على واقعة الاعتداء على بائعة الخضار

#

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

#

فتاة تستدرج ضحاياها لسرقة متعلقاتهم

#

القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ

ألمانيا

يهود

الاعتداء على المساجد

اعتبر رئيس "المجلس المركزي ليهود ألمانيا"، جوزيف سشوستير، أن استهداف المساجد في البلاد بالاعتداءات والكتابات المسيئة، "فضيحة".

وأدان "سشوستير"، خلال كلمة ألقاها، في كنيس يهودي بالعاصمة برلين، بمناسبة ذكرى "ليلة العنف" حين تعرض اليهود في الليلة الفاصلة بين 9 و10 نوفمبر 1938، لهجمات النازيين، بشدة تعرض اليهود والأجانب في ألمانيا للهجمات.

واعتبر أن استهداف مواطن يهودي ومطعم إيراني في مدينة "كيمنتس"، شرقي ألمانيا، بهجوم نفذته جماعة "النازيون الجدد" في الآونة الأخيرة، يعدّ "مدعاة للخجل".

وأشار سشوستير، إلى إصابة 300 لاجئ في 2017، جراء هجمات "النازيين الجدد"، لافتًا إلى أن كتابة عبارات الكراهية على جدران المساجد، وتعرضها للاعتداءات، "تعد فضيحة".

وشدّد على أنّ ألمانيا "بحاجة لأشخاص ديمقراطيين شجعان، يواجهون الآخرين بالكلمة"، مشيرًا إلى تعرض كنيس يهودي لهجوم كل أسبوعين، رغم حمايتها من قبل الشرطة، كما أن هناك محرضين يقفون وراء الأشخاص الذين ينفذون هذه الاعتداءات.

و"النازيون الجدد"، حركة متطرفة عنصرية توصف بـ"النازية"، وتسمى أيضًا بـ"الفاشية الجديدة"، وتتبع أهداف ومبادئ الحركة النازية، ونشطت مؤخرا في عدد من البلدان الأوروبية.

ويعد "المجلس المركزي ليهود ألمانيا"، المنظمة الأكبر على صعيد تمثيل اليهود في ألمانيا، وتأسس بمدينة فرانكفورت في 1950، ولكنه يتخذ من برلين مقرا رئيسيا له منذ 1999.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 3 قتلى
» يهود ألمانيا: الاعتداء على المساجد "فضيحة"
» أول صور للحظة الاعتداء على أتوبيس الأهلي
» مفاجأة.. الاتحاد الأفريقي يهدد بمنح اللقب للأهلي
» أمريكا تطالب سكان كاليفورنيا بإخلاء منازلهم نتيجة الحرائق
» مصرع طفلة وفقدان 3 أشخاص جراء السيول في الأردن
» «الأرصاد» تحذر: أمطار غزيرة غدًا
» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» إطلاق نار داخل مدرسة في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا
» سقوط فنان شهير بصحبته 5 فتيات

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:57 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة