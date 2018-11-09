» مشادة كلامية بين وائل جمعة ومحلل «bein sports»

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المصريون

الاهلى

وائل جمعة

شن وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا ناريًا على جمال الشريف المحلل التحكيمي بقناة «بي إن سبورت» قائلًا: «لا يصح أن تقول قبل الهواء إن ركلة الجزاء صحيحة ولما نرجع هوا تقول لا مش ضربة جزاء».

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية، إن عقوبة المغربي وليد أزارو جاءت بسبب الضغط الإعلامي التونسي على الاتحاد الأفريقي.

وأضاف وائل في حديثه، أن اتهام الكاف الموجه للفرنسي باتريس كارتيرون بأنه متواطئ لم يحدث في التاريخ.

وأكمل: "الأهلي فاز في مباراة الذهاب فوزًا مستحقا وفرض سيطرته على الترجي التونسي طوال فعاليات المباراة".


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