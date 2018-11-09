«عبد الحفيظ» يفتح النار على مدرب الترجي

09 نوفمبر 2018 - 08:48 م

فتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، النار على معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، بعد رشق جماهير الترجي التونسي لحافلة الفريق الأحمر أثناء توجهه إلى ملعب رادس.

وقال عبد الحفيظ خلال تواجده بقناة الأهلي :"معين الشعباني كنت زعلان ومقموص لتأخر أتوبيس الترجي في الدخول لاستاد برج العرب بسبب بعض الإجراءات الأمنية".

وأضاف "ما رأيك فيما حدث الآن.. أعتقد ان الاتحاد الإفريقي سيكون في إجازة من الغد بعد واقعة الاعتداء على هشام محمد".