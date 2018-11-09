» حرائق كاليفورنيا تجبر مئات الآلاف على إخلاء منازلهم

09 نوفمبر 2018 - 11:30 م

تسببت سلسلة من حرائق الغابات، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، في تدمير آلاف المنازل، وإجبار مئات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في محيط المناطق المشتعلة.



وأفادت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن اثنين من الحرائق يبعدان عدة أميال فقط من الملهى الليلي الذي وقع فيه حادث إطلاق النار، أمس الخميس، والذي قتل فيه 12 شخصًا بمدينة ثاوزاند أوكس في جنوب كاليفورنيا، مضيفة أن حريقا ثالثا اندلع بشكل مفاجئ في بلدة "براديس" بالولاية، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم في محاولة للنجاة بحياتهم من الحريق الذي ينتشر بسرعة عالية.



ونقلت القناة عن مدير مكتب خدمات الطوارئ في الولاية مارك جيلارديشي، قوله إن بعض الأشخاص ماتوا بسبب الحرائق، مشيرا إلى عدم وجود أرقام محددة حتى الآن، إلا أن شبكة (بي بي سي) الإخبارية البريطانية أفادت بأن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا.



من جانبها، ذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية أن معظم أرجاء بلدة براديس، التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف شخص، دمرتها النيران، ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم هيئة الإطفاء في كاليفورنيا قوله إنه لم يتبقى الكثير من المباني السليمة في البلدة.

