» أول تعليق لمدرب الترجي بعد الفوز على الأهلي

09 نوفمبر 2018 - 11:40 م

قال معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي، إن سعادته البالغة بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الأهلي.



وأضاف "الشعباني"، في تصريحات تليفزيونية "كانت مباراة صعبة جدًا خاصة بعد أحداث مباراة الذهاب والخسارة بنتيجة 3-1."



وأشار "الشعباني" إلى أن " هناك من فارق الحياة وكنت أتمنى تواجده معي في هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لي."

