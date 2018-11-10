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تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على هزيمة الأهلي.. هذا ما قاله

الرياضة

محمد أبو تريكة
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تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على فوز الأهلي الكبير

علق نجم النادي الأهلي السابق والمنتخب الوطني، محمد أبوتريكة، على فوز نادي الترجي على النادي الأهلي في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا بثلاثية نظيفة، وحصوله على البطولة.
وقال "أبوتريكة"، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الجمعة: "فاز من يستحق مبروك للترجي اللقب الثالث الأفريقي في عام المئوية، نادينا الحبيب الأهلي نحتاج وقفة للعودة أفضل سواء على المستوي الإداري أو الفني والقادم أفضل إن شاء الله".
جدير بالذكر أن الترجي الرياضي التونسي قد فاز على الأهلي بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب ليفوز بدوري أبطال إفريقيا.


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