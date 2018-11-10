شائعات حول صحة الرئيس الجابوني في السعودية

10 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

تحوم شائعات كثيرة حول صحة الرئيس الغابوني، علي بونغو، الذي زار السعودية أواخر الشهر الماضي، للمشاركة بمؤتمر استثماري، ثم غاب عن الكاميرات.



وبعد يوم من وصوله السعودية، في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، للمشاركة في المؤتمر الدولي "مستقبل الاستثمار"، بالعاصمة الرياض، ولقائه الملك سلمان عبد العزيز، لم يظهر الرئيس الغابوني بتاتا أمام كاميرات المصورين.



وسائل إعلام عالمية ذهبت إلى حدّ القول، إن بونغو (59 عاما) أصيب بالشلل بعد فترة قصيرة من وصوله للرياض، وذكرت أنّ بونغو نقل إلى غرفة العمليات، ودخل في حالة غيبوبة اصطناعية ولم يستفق منها حتى الآن.



وبانتشار الأنباء المتعلقة بصحة بونغو في الغابون، أدلى المتحدث باسم الرئاسة إيكا نغووني بتصريحات تفيد بنقل الرئيس إلى المستشفى في الرياض، بسبب الإرهاق الناجم عن نشاطاته المكثفة في الأشهر الأخيرة.



أما المتحدث باسم الحكومة الغابونية، كويا بيرتراند مابانكو، فقال من جانبه، إن الأطباء أوصوا بضرورة تلقي رئيس البلاد الراحة، دون التطرق لأسباب مرضه.



وبعد فترة وجيزة من نقل بونغو إلى المستشفى، تم تشكيل آلية ثلاثية للحكم من قبل رئيسة المحكمة الدستورية ماريا ماديلينا مبورانتسو، ومدير شؤون الحكومة الرئاسية بريجا لوكروتشا عليهانغا، ومدير الحرس الرئاسي الأخ غير الشقيق للرئيس، العقيد فريدريك بونغو.



أما قادة الحزب الديمقراطي الحاكم في الغابون، فقد نفوا جملة الادعاءات التي تفيد بوفاة بونغو.



تجدر الإشارة إلى أنّ بونغو وصل إلى سدة الحكم بعد وفاة والده عمر بونغو عام 2009، وفوزه في الانتخابات أمام منافسه "بينغ" بفارق ضئيل.

