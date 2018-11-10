» محمد يوسف: الأهلي سيد القارة الإفريقية رغم الخسارة





هنأ محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي فريق الترجي بعد فوزة ببطولة دوري ابطال افريقيا ،مؤكدا ان فريقه واجه ظروف صعبة ادت لخسارته البطولة.وقال"يوسف"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي حضره بدلا من كارتيرون المدير الفني:" اتوبيس الفريق تعرض لهجوم قبل مباراة رادس وعانينا من الأرهاب هنا.. والكاف عاقب الأهلي بعقوبات كبيرة قبل مباراة العودة ولكن لازال الأهلي سيد القارة نظرا لتتويجه ب8 بطولات قارية وهناك فارق كبير بينه وبين كل الفرقوفاز الترجي بلقب دوري ابطال افريقيا علي حساب الأهلي بعد الخسارة بثلاثة اهداف مقابل هدف ذهابآ في برج العرب والفوز بثلاثية نظيفة ايابآ في رادي