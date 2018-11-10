» وائل جمعة: الأهلي انهزم قبل اللقاء لهذا السبب

هاجم نجم مصر والأهلي السابق، وائل جمعة، مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب خسارة الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا، بمجموع المباراتين أمام الترجي التونسي 4-3.



وأكد "جمعة"، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة، مساء الجمعة، أن "الأهلي انهزم قبل اللقاء، لأن المسؤولين في مصر خذلوه، ولم يساعدوه كما ساعد مسؤولو الاتحاد التونسي فريق الترجي في الكاف".

