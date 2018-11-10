» هذا ما قاله "الحلفاوي" بعد هزيمة الأهلي أمام الترجي

10 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

عقب الفنان نبيل الحلفاوي، علي مباراة الأهلي والترجي، التي انتهت مساء اليوم الجمعة، بخسارة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقدانه اللقب التاسع.

