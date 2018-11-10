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"الضرائب": الاثنين آخر مهلة إعفاء من غرامات التأخير

الحياة السياسية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

المصريون ـ متابعات

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أعلنت مصلحة الضرائب أن الاثنين المقبل، الموافق 12 نوفمبر 2018، آخر موعد لانتهاء المهلة الخاصة  بالاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالقانون رقم 174 لسنة 2018 عن سداد أصل الضريبة بالكامل.
حيث قال عماد سامي، رئيس المصلحة، إنه يتعين علي الممولين والمستثمرين انتهاز الفرصة، والاستفادة من الإعفاء، الذي جاء تنفيذاً لمبادرة الحكومة، وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية علي الممولين، والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين، وأضاف 'سامي'، في بيان، اليوم، أن 'القانون تم تطبيقه 15 أغسطس الماضي، لمدة 6 أشهر، لتكون المرحلة الأولي من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90%، من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر، حتي 12 نوفمبر 2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70%، من 13 نوفمبر 2018، ولمدة 45 يوماً، حتي 27 ديسمبر 2018، علي أن تبدأ المرحلة الثالثة، بنسبة خصم 50%، من 28 ديسمبر 2018، ولمدة 45 يوماً، حتي 9 فبراير 2019، وناشد جميع المسجلين والممولين سرعة التقدم للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة.


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