مش أي واحد تعزمه على "كاس" ويقولك مبشربش يبقى متطرف

10 نوفمبر 2018 - 07:28 ص

شن الإعلامي أسامة كمال هجومًا شرسًا على الكاتبين خالد منتصر وطارق حجي ، على خلفية هجومهما عليه بعد حديثه عن الحملة الأخيرة لمنع النقاب .



وسخر "كمال" في برنامجه "مساء DMC" من تدوينات كتبها "منتصر" و "حجي" يتهمانه بالإيمان بالفكر الداعشي باعتباره أحد المتخرجين من الأزهر .



وأضاف كمال: "آخر حاجة هقولها :مش أي حد عزمت عليه بكاس وقالك مبشربش يبقى مصاب بالهوس الديني".



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