مش أي واحد تعزمه على "كاس" ويقولك مبشربش يبقى متطرف

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أسامة كمال

خالد منتصر

طارق حجى

شن الإعلامي أسامة كمال هجومًا شرسًا على الكاتبين خالد منتصر وطارق حجي ، على خلفية هجومهما عليه بعد حديثه عن الحملة الأخيرة لمنع النقاب .

وسخر "كمال" في برنامجه "مساء DMC" من تدوينات كتبها "منتصر" و "حجي" يتهمانه بالإيمان بالفكر الداعشي باعتباره أحد المتخرجين من الأزهر .

وأضاف كمال: "آخر حاجة هقولها :مش أي حد عزمت عليه بكاس وقالك مبشربش يبقى مصاب بالهوس الديني".

الفيديو:


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