مش أي واحد تعزمه على "كاس" ويقولك مبشربش يبقى متطرف

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أسامة كمال هجومًا شرسًا على الكاتبين خالد منتصر وطارق حجي ، على خلفية هجومهما عليه بعد حديثه عن الحملة الأخيرة لمنع النقاب .
وسخر "كمال" في برنامجه "مساء DMC" من تدوينات كتبها "منتصر" و "حجي" يتهمانه بالإيمان بالفكر الداعشي باعتباره أحد المتخرجين من الأزهر .
وأضاف كمال: "آخر حاجة هقولها :مش أي حد عزمت عليه بكاس وقالك مبشربش يبقى مصاب بالهوس الديني".
الفيديو:
رد قوي من الإعلامي أسامة كمال على ما كتبه د. خالد منتصر على حسابه الشخصي على الفيسبوك#مساء_dmc pic.twitter.com/4E0vESujcI— dmc (@dmctveg) November 8, 2018
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