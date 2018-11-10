مبارك يثير الجدل بفيديو نادر عن "أمير الجماعة الطبال"

10 نوفمبر 2018 - 07:47 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديم للرئيس الأسبق حسني مبارك يتحدث فيه عن أمير إحدى الجماعات في عهده .



وقال "مبارك" خلال المقطع النادر: "أمير الجامعة بتاع إمبابة سمعتوا عنه؟ الراجل كان شغال ... مانتوا عارفين " .. ثم أشار بيده إشارة تشبه التعامل مع الطبلة.



وحقق الفيديو رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال أحد النشطاء: "ال?يديو فكرني بقصة الشيخ ريشة في "دم الغزال" طلعت حقيقية مش خيال مؤلف" .. بينما قال آخر: "مبارك كان يقصد الشيخ جابر اللي كان عامل سطوة في إمبابة".



الفيديو:





