مبارك يثير الجدل بفيديو نادر عن "أمير الجماعة الطبال"

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديم للرئيس الأسبق حسني مبارك يتحدث فيه عن أمير إحدى الجماعات في عهده .
وقال "مبارك" خلال المقطع النادر: "أمير الجامعة بتاع إمبابة سمعتوا عنه؟ الراجل كان شغال ... مانتوا عارفين " .. ثم أشار بيده إشارة تشبه التعامل مع الطبلة.
وحقق الفيديو رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال أحد النشطاء: "ال?يديو فكرني بقصة الشيخ ريشة في "دم الغزال" طلعت حقيقية مش خيال مؤلف" .. بينما قال آخر: "مبارك كان يقصد الشيخ جابر اللي كان عامل سطوة في إمبابة".
الفيديو:
مبارك كان له بصماته برضو ?????? بيقول ع امير جماعة امبابة انه كان طبال بس بايديه ???? pic.twitter.com/tfEZxLsa5Y— nora gamal (@noragamal68) November 8, 2018
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