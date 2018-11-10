ميدو يستفز الأهلي بتدوينة ساخرة .. ثم يحاول التبرير

10 نوفمبر 2018 - 08:25 ص

سخر أحمد حسام (ميدو)- لاعب ومدرب الزمالك السابق - من خسارة الاهلي من الترجي التونسي بثلاثية في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا .



واستعان "ميدو" بإعلان كان مشهورًا في التسعينيات ، وقال خلال تغريدة: "كريستال الذرة الشهية 3 تجوال وبنية".



وفي أعقاب الهجوم عليه ، رد "ميدو" بسلسلة تغريدات قائلًا: "سيبكوا من الناس المياسين اللي يقعدوا يقولولكوا الوحدة الوطنية ولازم الزمالكاويه يشجعوا الاهلي والكلام ده..مفيش كده في العالم نهائي والكلام ده مش موجود وحلاوة الكورة انك لما تتغلب لازم تستحمل اللي هيحصلك وتبقى شايل هم هتروح تاني يوم الشغل ازاي والكلام اللي هتسمعه".



وأضاف: "ده كلام موجود في العالم كله وأي حد يقولك غير كده اعرف انه مش بتاع كوره أو بيستهبل!! ماتخليش الناس القديمة تفهمك كلام غلط هما اول ناس مابيعملوش بيه ..مال الوحدة الوطنية ومال الزمالك والأهلي؟؟الزمالكاويه بيشجعوا الزمالك بس والأهلاوية بيشجعوا الاهلي بس..كل جماهير نادي بتشجع فريقها".



واستدرك: "في التسعينات وأنا عيل صغير بروح المدرج في كل ماتشات الزمالك فاكر اياميها اتغلبنا 3 من الترجي في تونس وهادي بن رخيصه الله يرحمه ضرب حسين السيد بالبوكس فجمهور الاهلي غنى لنا في المدرج كريستال الذره الشهيه 3 تجوال وبنيه وده كان اعلان مشهور جدا بتاع زيت ذره اياميها".