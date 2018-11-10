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بعد مقتل 9 أشخاص في كاليفورنيا..

"ترامب" يعلن الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا

عرب وعالم

من الحريق
من الحريق

وكالات- الدويني فولي

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وتقديم الدعم لسلطاتها في مكافحة حرائق الغابات، التي أسفرت حتى الآن عن مصرع 9 أشخاص.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن ترامب كلّف بتقديم الدعم الفدرالي الإضافي لسلطات كاليفورنيا في مكافحة الحرائق التي اندلعت في الولاية منذ الـ8 من نوفمبر الجاري.

وحسب آخر الإحصائيات، فإن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا تزال الحصيلة قابلة للارتفاع.

وأجبر الحريق الذي أطلق عليه اسم "كامب فاير" السلطات على إجلاء نحو 27 ألف شخص من بلدة بارادايز بولاية كاليفورنيا.

وتهدد النيران التي دمرت أكثر من 6700 منزل وشركة، حوالي 15 ألف نقطة حسّاسة في الولاية حسب السلطات.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة كيف تمدّدت النيران في بلدة بارادايز بعد أن أججتها الريح العنيفة، ما تسبب بتغطية البلدة بسحب عالية من الدخان الكثيف والرماد.

وغالبا ما تجتاح حرائق الغابات غرب الولايات المتحدة خلال فصل الصيف، مخلّفة خسائر بشرية ومادية لا تحصى.

شاهد الفيديو..

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