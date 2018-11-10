18 لاعبًا بقائمة الجونة استعدادًا لمواجهة «الموج الأزرق»

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اختتم فريق الجونة تدريباته، مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة سموحة مساء اليوم السبت على ملعب الجونة بالغردقة في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر لمنافسات الدوري.

وأعلن الجهاز الفني قائمة الفريق كالآتي:

هيثم محمد، عمر رضوان، أحمد سعيد «أوكا»، لؤي وائل، أحمد علي، خالد صبحي، جاتوش بانوم، مصطفى جابر، أحمد مجدي، محمد نادي، إسلام رشدي، تشيسوم شيكاتارا، أحمد عيد عبد الملك، محمد ناجي «جدو» جوناثان جوزيف أنجويم، عبدولاي كوليبالي، أحمد عبد الجواد، محمد أبوسريع.


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