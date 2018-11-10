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قرار اضطراري من "ترامب" بشأن حرائق كاليفورنيا

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ترامب
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متابعات- محمد الخرو

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ترامب

البيت الأبيض

حرائق

اعصار

كاليفورنيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ بولاية كاليفورنيا علي خلفية الحرائق التي اندلعت في المنطقة وأسفرت عن عشرات الضحايا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب أعطى تعليمات مباشرة لتقديم مساعدات فيدرالية للسلطات المحلية التي بدورها يجب أن تساعد الضحايا.

ومن جهة أخرى، أفادت السلطات المحلية في شمال ولاية كاليفورنيا أنه تم اكتشاف أربع جثث في حرائق الغابات، وبذلك ارتفع عدد الإجمالي للقتلى إلى تسعة أشخاص بحسب السلطات المحلية ولجان الطوارئ العامة في الولاية.

يذكر أن حريقا هائلا شب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بدا كإعصار يلتهم الغابات من شدة قوته، راح ضحيته عشرات الأشخاص.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، اندلع الحريق في مناطق سكنية واشتعلت النيران في المستشفيات والمدارس والمباني والسيارات، أدى إلى تدمير آلاف المنازل، وإجبار عشرات الآلاف على الإخلاء.

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