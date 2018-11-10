» «عكاشة» يطالب بتصدير الكلاب

10 نوفمبر 2018 - 09:32 ص

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" بعض المصريين المالكين مزارع كلاب بتصديرها خارج البلاد لزيادة نسبة الاستثمار، مؤكد أن مصر بعد تعرضها لخيانة كبرى 2010 بسبب إنفلونزا الطيور والتي دمرت الثروة الداجنة بات طعم الدواجن نفس الكلاب.

وأضاف "عكاشة " بعد ذلك انتشرت مزارع الكلاب دون أن نصدّرها، مردفًا: "بسمع إن فلان عامل مزرعة كلاب واشترى عربية غالية من مكسبها".

وتساءل عكاشة: "صدرّنا كلاب ولا لسه.. هو إحنا بنستورد بس"، لافتًا إلى أن فى الخارج يتم عمل مزارع كلاب بطريقة علمية.