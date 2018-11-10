» رمضان صبحي في اختبار صعب أمام وست هام يونايتد

10 نوفمبر 2018 - 10:30 ص

يلتقي في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت فريق هيدرسفيلد المحترف ضمن صفوفه اللاعب رمضان صبحي مع نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى رمضان صبحى للحصول على فرصة المشاركة في مباراة اليوم، بعدما تواجد فى قائمة هدرسفيلد تاون بمباراة فولهام التى أقيمت فى الخامس من نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى والتى انتهت بفوز هدرسفيلد تاون بنتيجة 1 – 0، لكنه ظل أسيرًا لمقاعد البدلاء.

وشارك رمضان صبحى هذا الموسم لمدة 6 دقائق أمام مانشستر سيتي و27 دقيقة أمام واتفورد، ليصل إجمالى مشاركات اللاعب هذا الموسم 33 دقيقة فى مسابقة الدورى الانجليزي، علماً بأن اللاعب تعرض لإصابة فى الركبة أبعدته عن الملاعب نحو شهرين.

ويحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 18 فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 6 نقاط، خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الـ13 بفارق خمس نقاط.