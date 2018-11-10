  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
القرني يغرد بالصيني

القرني يغرد بالصيني

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

اجتماع حاسم للجنة الكرة بالأهلى مع الفرنسي "كارتيرون"

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

المتحدث العسكرى ينشر فيديو بشأن معرض "إيدكس 2018"

ضبط صاحب مخبز استولى على 30 ألف رغيف بالمنوفية

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز

الحلفاوي: هذا هو الفارق بين "تحيا مصر" و"طظ في مصر"

"الحلفاوي" يوجه رسالة محرجة للزملكاوية

ترامب

قرار اضطراري من "ترامب" بشأن حرائق كاليفورنيا

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار العملات اليوم

ميدو

ميدو يستفز الأهلي بتدوينة ساخرة .. ثم يحاول التبرير

أسامة كمال

مش أي واحد تعزمه على "كاس" ويقولك مبشربش يبقى متطرف

أزارو

أزارو بعد الخسارة: اتقوا الله في أنفسكم يا مصريين

برلمانى يقدم مشروع تعديل شروط الالتحاق بالتربية وعقوبة متعاطي المخدرات

آخر الأخبار

محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن
محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله متحدث "النواب" بشأن تعديل الدستور

#

غدًا.. "النواب" يناقش تعديل قانون التعليم

#

القبض على 4 سائقين يتعاطون المخدرات

#

ضبط 7 سائقين لتعاطيهم المخدرات

قانون

كليات التربية

متعاطي المخدرات

تقدم محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمشروعي قانوني تعديل شروط قبول الالتحاق بكليات التربية، والثاني مشروع قانون تعديل بعض المواد المتعلقة بالمدمنين بقانون العقوبات.

وقال الكومي، في تصريحات صحفية إن الفلسفة تعديل مشروع قانون شروط قبول الالتحاق بكليات التربية، هو وضع اختبارات للطالب حتى يتمكن من ممارسة مهنة التعليم وليس يمون الاعتماد الاساسي هو المجموع فقط، لافتًا إلي أن مشروع القانون يلزم الطلاب باجتياز تلك الاختبارات حتي يتمكن من مزاولة المهنة، مثلما يحدث في العديد من الكليات مثل "التربية الفنية، والشرطة، والتربية الرياضية".

وأردف، "الهدف من ذلك هو أن يكون المعلم مثقفاً ولديه معرفة واسعةً بالمجالات المختلفة، سواء بطريقة توصيل المعلومة للطلاب أو طريقة التعامل معهم بعيد عن ثقافة العنف، إضافة قدراته الخاصة التي تؤهله لممارسة تلك المهنة".

وأضاف الكومي، أن المشروع القانون الثاني يتضمن تعديل بعض المواد المتعلقة بالمدمنين بقانون العقوبات، بهدف تعديلها من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، لتكون العقوبة لأول مرة يتم ضبط المتعاطي فيها بمعالجته، واذا تكرر تعاطيه للمخدرات يتعرض لغرامة مالية، وإذا تكررت للمرة الثالثة يتم توقيع عقوبة الحبس عليه وفقًا لما يحدده القانون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرض الخال المتوفي فى المنام دين أو نذر
» فرنسا تحتجز طائرة أيرلندية على متنها 149راكبًا
» أخصائى علاج طبيعى: "الحجامة" قد تؤدي للوفاة
» رمضان صبحي في اختبار صعب أمام وست هام يونايتد
» ماذا قالت كيم كاردشيان عن حبيبها السابق بعد كشفه أسرارها؟
» برلمانى يقدم مشروع تعديل شروط الالتحاق بالتربية وعقوبة متعاطي المخدرات
» إجلاء أكثر من 150 ألف شخص بسبب حرائق كاليفورنيا
» حساسين مهاجمًا مطرب شعبى: "الله يلوح لسانك يا شيخ"
» "ترامب" يعلن الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا
» شاهد.. دروجبا يودع الساحرة المستديرة
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 11 شخصًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة