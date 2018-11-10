» أخصائى علاج طبيعى: "الحجامة" قد تؤدي للوفاة

10 نوفمبر 2018 - 10:42 ص

طالب الدكتور محمد ماجد، أخصائي علاج طبيعي بعض المواطنين بضرورة أخذ الحذر من استخدام "الحجامة"، مؤكدًا أن الاستخدام الخاطئ لها من قبل غير المتخصصين في العلاج قد يؤدي إلى الوفاة.

وأضاف "ماجد"، خلال حواره ببرنامج "سكوب" على قناة "Ltc "، مساء أمس الجمعة أن أصحاب المهن الأخرى يمتهنون الطب عن طريق كورسات مدفوعة الأجر من مراكز مشبوهة، معلقًا: "البعض يستخدم الحجامة كحرفة صنيعي".

كما ناشد "ماجد" العديد من المرضي الذين يخضعون لعمل الحجامة التأكد من شهادة الطبيب في العيادة، مرفقة بشهادة مزاولة المهنة؛ حتى يتأكد من هوية من يعالجه.