  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

"المونيتور": "منتجات السجون" وسيلة مصر لمحاربة الغلاء

النجار

تطورات جديدة بشأن اختفاء «مصطفى النجار»

القرني يغرد بالصيني

القرني يغرد بالصيني

«كارتيرون» : ما فعله "حكم المباراة" مؤلم

اجتماع حاسم للجنة الكرة بالأهلى مع الفرنسي "كارتيرون"

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

المتحدث العسكرى ينشر فيديو بشأن معرض "إيدكس 2018"

ضبط صاحب مخبز استولى على 30 ألف رغيف بالمنوفية

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز

الحلفاوي: هذا هو الفارق بين "تحيا مصر" و"طظ في مصر"

"الحلفاوي" يوجه رسالة محرجة للزملكاوية

ترامب

قرار اضطراري من "ترامب" بشأن حرائق كاليفورنيا

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أسعار العملات اليوم

ميدو

ميدو يستفز الأهلي بتدوينة ساخرة .. ثم يحاول التبرير

بالصور..

صناديق قمامة تحت الأرض لحل أزمة أمراضها

آخر الأخبار

القمامة
القمامة

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

أول اتصال سعودي تركي بعد اختفاء «خاشقجي»

#

باسم يوسف: هذه حقيقة ظهوري ببرنامج "رامز جلال"

#

قرار جديد من "عرفات" بشأن تذاكر المترو

استعدت محافظة دمياط بالكشف عن فكرة جديدة لتطوير أزمة جمع القمامة حتى تكون تحت الأرض، ويعمل هذا الابتكار على نظرية الهيدروليك حفاظا على البيئة ولمنع انتشار الأمراض والحشرات من خلال فكرة مبتكرة تطبق لأول مرة في دمياط .

وقال اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، فى تصريحات لجريدة اليوم السابع إن مشروع "المدفن الصحي" سيكون نقلة نوعية، وستكون حلا لمشكلة القمامة.

 وأضاف أن الصندوق الواحد تصل تكلفته إلى حوالي 55 ألف جنيه، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية عليه قبل أن تعلن عنه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف عبد المنصف عن عدد من الحلول المهمة التى ستواجه بها مشكلة تراكم القمامة وطريقة التعامل معها بشكل آمن وبيئي وصحي، مضيفًا أن هناك قرارات مهمة  سيتم الإعلان عنها بعد أن وافقت عليها الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط.

وأشاد عبد المنصف بالقيادة الواعية للدكتورة منال عوض محافظ دمياط ودعمها لكل فكر جديد يساهم في تطوير المحليات.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرض الخال المتوفي فى المنام دين أو نذر
» فرنسا تحتجز طائرة أيرلندية على متنها 149راكبًا
» أخصائى علاج طبيعى: "الحجامة" قد تؤدي للوفاة
» رمضان صبحي في اختبار صعب أمام وست هام يونايتد
» ماذا قالت كيم كاردشيان عن حبيبها السابق بعد كشفه أسرارها؟
» برلمانى يقدم مشروع تعديل شروط الالتحاق بالتربية وعقوبة متعاطي المخدرات
» إجلاء أكثر من 150 ألف شخص بسبب حرائق كاليفورنيا
» حساسين مهاجمًا مطرب شعبى: "الله يلوح لسانك يا شيخ"
» "ترامب" يعلن الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا
» شاهد.. دروجبا يودع الساحرة المستديرة
» ارتفاع ضحايا سيول الأردن إلى 11 شخصًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة