صناديق قمامة تحت الأرض لحل أزمة أمراضها

10 نوفمبر 2018 - 10:42 ص

استعدت محافظة دمياط بالكشف عن فكرة جديدة لتطوير أزمة جمع القمامة حتى تكون تحت الأرض، ويعمل هذا الابتكار على نظرية الهيدروليك حفاظا على البيئة ولمنع انتشار الأمراض والحشرات من خلال فكرة مبتكرة تطبق لأول مرة في دمياط .

وقال اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، فى تصريحات لجريدة اليوم السابع إن مشروع "المدفن الصحي" سيكون نقلة نوعية، وستكون حلا لمشكلة القمامة.

وأضاف أن الصندوق الواحد تصل تكلفته إلى حوالي 55 ألف جنيه، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية عليه قبل أن تعلن عنه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف عبد المنصف عن عدد من الحلول المهمة التى ستواجه بها مشكلة تراكم القمامة وطريقة التعامل معها بشكل آمن وبيئي وصحي، مضيفًا أن هناك قرارات مهمة سيتم الإعلان عنها بعد أن وافقت عليها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأشاد عبد المنصف بالقيادة الواعية للدكتورة منال عوض محافظ دمياط ودعمها لكل فكر جديد يساهم في تطوير المحليات.