"السيسي" يرسل وفودا للعزاء فى "قنديل وسليم ونوال صالح"

محمد الخرو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره للعميد إيهاب سيف لأداء واجب العزاء في وفاة الإعلامى حمدى قنديل، والعميد سامح صلاح للتعزية فى وفاة رجاء عبد العزيز البنا، والعميد حسام الدين حلمى عوض للتعزية فى وفاة نوال محمد صالح.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد البدرى هاشم للتعزية فى وفاة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن سليم، والعميد ياسر محمد مرسي عفيفي للتعزية فى وفاة اللواء متقاعد محمود السيد أحمد محمود، وإبلاغ أسرهم خالص عزاء سيادته ومواساته.
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