» مرض الخال المتوفي فى المنام دين أو نذر

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اجتمكاع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت خالى المتوفي وهو فى حالة إعياء ومرض شديد. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعب خالك رحمه الله فانظروا إن كان عليه دين فاقضوا عنه دينه، وإن كان عليه نذر مشروع فالنذر دين، وإن أوصى بوصية لا تخالف الشرع فاعملوا بها، وإن كان عليه صيام فذلك دين الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه، وإلا فالصدقة والدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). فخالك رحمه الله يحتاج منكم إلى الصدقة الجارية والدعاء. والله أعلم. وأدعو الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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