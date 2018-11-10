اجتماع حاسم للجنة الكرة بالأهلى مع الفرنسي "كارتيرون"

10 نوفمبر 2018 - 11:05 ص

تعقد لجنة الكرة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الأيام القليلة المقبلة لحسم صفقات الشتاء، ومناقشة العديد من الملفات الشائكة.

جاء ذلك بعدما ظهر الأهلى بمستوى ضعيف للغاية خلال المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، وهو ما يعنى أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب تراجع أداء الفريق.

وأعد "كارتيرون"، قائمة بأهم اللاعبين الذين يريد ضمهم يناير المقبل، لتقديمها للجنة الكرة خلال الاجتماع.

ويشهد الاجتماع أيضًا تحديد مصير الراحلين فى يناير، وتضم القائمة المرشحة للراحلين عن قلعة الجزيرة، كلاً من، أحمد علاء وصبري رحيل وباسم علي، ومحمود الجزار ومحمد فخري، وسيتم رحيل الجزار وفخري على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرات.