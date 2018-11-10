محافظ الدقهلية: "اللي عايزني تليفوني مفتوح"

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القرني يغرد بالصيني

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أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن المحافظة شهدت أمطارا خفيفة أمس على المناطق الشمالية لمدة 45 دقيقة، ولا يوجد أي تجمعات للمياه في الشوارع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المحافظة استعدت لمواجهة الأمطار منذ شهرين في جميع المراكز التابعة لها، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة المناخ.

وتابع محافظ الدقهلية: "هناك انقطاع كهرباء في عدد من المناطق؛ وجارٍ حل المشكلة"، معقبا: " اللي عايزني تليفوني مفتوح لكل المواطنين".


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