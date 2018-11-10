سقوط عصابة سرقة التكاتك فى الغربية

10 نوفمبر 2018 - 11:28 ص

ألقت الأجهزة الأمنية فى الغربية القبض على 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك بنطاق مركزى زفتى وقطور.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مدير أمن الغربية يفيد بضبط تشكيل عصابي من عناصر شديدة الخطورة تخصصت في سرقة التكاتك مكون من ثلاثة متهمين هم "السيد ا" 46 سنة عاطل ومقيم ثان المحلة الكبرى هارب من حكم بالإعدام وضبط بحوزته مطواة قرن غزال وكيس بلاستيك بداخله مادة حمراء اللون تبين أنها مخلوط شطة لاستخدامها في ارتكاب وقائع السرقات، وتم ضبط "محمد. ا" 37 عاما عاطل ومقيم بلتاج مركز قطور سبق اتهامه في 6 قضايا سرقات ضبط بحوزته طبنجة بدون ترخيص و30 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

كما تم ضبط تامر. ا 36 عاما عاطل ومقيم بولاق الدكرور الجيزة هارب من حكم جنائي بالسجن 5 سنوات في قضية سلاح ناري وبحوزته طبنجة بدون ترخيص ومطواة قرن غزال وهاتف محمول.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.