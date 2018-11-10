فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول بالأردن

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، فقدان 3 سياح إسرائيليين في السيول التي شهدتها المملكة الأردنية.

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، فقدان 3 سياح إسرائيليين في السيول التي شهدتها المملكة الأردنية.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات، أن الفرق المعنية تمكنت من إنقاذ مواطنين اثنين كانا مفقودين في منطقة الوالة، لافتة إلى أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة ارتفعت إلى 11 شخصا

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات، أن الفرق المعنية تمكنت من إنقاذ مواطنين اثنين كانا مفقودين في منطقة الوالة، لافتة إلى أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة ارتفعت إلى 11 شخصا

وأشارت إلى أن المئات من كوادر الدفاع المدني منشرة ومستمرة في بحثها عن باقي المفقودين المبلغ عنهم.

وأشارت إلى أن المئات من كوادر الدفاع المدني منشرة ومستمرة في بحثها عن باقي المفقودين المبلغ عنهم.