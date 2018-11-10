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القرني يغرد بالصيني

القرني يغرد بالصيني

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فقدان 3 سياح إسرائيليين في سيول بالأردن

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سيول الأردن
سيول الأردن

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، فقدان 3 سياح إسرائيليين في السيول التي شهدتها المملكة الأردنية.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانا غنيمات، أن الفرق المعنية تمكنت من إنقاذ مواطنين اثنين كانا مفقودين في منطقة الوالة، لافتة إلى أن حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في المملكة ارتفعت إلى 11 شخصا
وأشارت إلى أن المئات من كوادر الدفاع المدني منشرة ومستمرة في بحثها عن باقي المفقودين المبلغ عنهم.
وكانت وزارة المياه الأردنية قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن بدء فيضان سد الواله في محافظة مأدبا، بواقع نحو 120 مترا مكعبا في الثانية جراء الأمطار التي ضربت بعض المناطق في الأردن.

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