  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:19 م
بحث متقدم
الزمالك والانتاج الحربي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة غدًا

بريزنتشين

رسالة غامضة من «برزنتيشن» بعد خسارة الأهلي

ماكرون وترامب

تفاصيل اتفاق ترامب وماكرون بشأن خاشقجي

سيول الأردن

الأردن يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا السيول

وزير التعليم

الوزير: مجانية التعليم تحتاج دراسة

وزير البترول

تخصيص 10 مليارات دولار للتنقيب عن البترول

الترجي

بالصور.. «السبسي» يستقبل فريق الترجي التونسي

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: معاشات الشرطة متدنية وتحتاج إلى نظرة

السنتر

«شوقى» فاتورة السناتر والدروس 111 مليار جنيه سنويا

«السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يبحث عن إيقاف العجلات الحربية

#

«مختار» يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة الزمالك

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

#

"الزمالك" يختتم تدريباته استعدادًا للإنتاج

المصريون

الزمالك

الإنتاج الحربى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في السادسة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - عبد ألله جمعه 

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد، محمد عبد الغني، محمد إبراهيم، محمد عنتر، كاسونجو، أيمن حفني، حميد أحداد


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. مصرع غطاس أردني خلال إنقاذه غرقى السيول
» كاتب أردني يتهم إسلاميين بخطفه وتعذيبه
» بالصور..«عنيك في عنينا» تكافح العمى بالمجان
» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي
» إنذار بالحبس للفنان هاني شاكر بسبب "حمو بيكا ومجدي شطة"
» ارتفاع ضحايا انفجار مخزن الذخيرة بتركيا إلى 32 قتيلا ومصابا
» تركي الفيصل: لن نقبل بتحقيق دولي في مقتل خاشقجي
» محامٍ يمزق جسد زوجته.. والمحكمة تقرر حبسه 15 يومًا
» "أزارو" يشن هجومًا على الإعلام عقب ضياع الحلم الأفريقي
» بالصور.. ماذا قالت الزاهد لخطيبها في عيد ميلاده
» عامل يبتز والد فتاة بفيديو فاضح للزواج منها

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:34 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة