» «السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام الإنتاج الحربي

10 نوفمبر 2018 - 04:19 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في السادسة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - عبد ألله جمعه

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد، محمد عبد الغني، محمد إبراهيم، محمد عنتر، كاسونجو، أيمن حفني، حميد أحداد