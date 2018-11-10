«عبدالعال»: "الخمسة جنيه بقت زي الخمسين قرش"

10 نوفمبر 2018 - 04:21 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قيمة الخمسة جنيهات لم تعد في جيوب العديد من المواطنين لأنها فئة نقدية أصبحت في قيمتها مثل الجنيه والنصف جنيه، حسب قوله.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، واقتراح الحكومة برفع رسوم الصندوق من 3 جنيهات إلى 5، ثم وافق البرلمان في النهاية على رفع القيمة لـ15 جنيهًا.



