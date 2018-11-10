برلماني: "المطوة" ليست جريمة

10 نوفمبر 2018 - 04:31 م

أكد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أن حمل "المطوة" ليس جريمة في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن هناك شخصيات تستخدمها للحماية.

وقال "طعيمة"، خلال الجلسة العامة اليوم السبت بمجلس النواب، إن هناك شخصيات محترمة وغير مسجلة خطر وتصطحب "المطوة" في أثناء وجودها بالشارع خلال وقت متأخر من الليل أو في أثناء الذهب لأماكن يخشى على حياته من دخولها، وليس الغرض منها دائما السطو أو القتل أو البلطجة.

وناقش مجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

ومن جانبه رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلا، إن القانون ربط حمل أي نوع من أنواع السلاح بوجود مبرر واضح، فعلي سبيل المثال لا يمكن على الإطلاق معاقبة الجزار علي حمل السكاكين"، وهو ما أكده الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: "لابد من وجود المسوغ لحمل السلاح".



