«الحلفاوي»: ريال مدريد وبرشلونة والأهلي..الثلاثة الكبار

10 نوفمبر 2018 - 04:32 م

أبدى الفنان نبيل الحلفاوي، ثقته الكاملة في قدرة الأهلي على تجاوز صدمة خسارة اللقب الأفريقي أمام الترجي التونسي، أمس الجمعة، والتي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب رادس.

وكتب «الحلفاوي» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما تقلقش..مع عودة الغائبين سيختلف الأمر.. ومع إجراءات فنية وإدارية أخرى سيعود الأهلي كما نعرفه.. التعثر ده بيحصل مع كل الفرق الكبيرة».

وأضاف، «حصلت مع النادي المنافس.. والذي يسبقنا بأربع بطولات قارية.. وأقصد ريال مدريد وكذلك مع برشلونة الذي نسبقه بثلاث بطولات قارية.. الكبار يتعثرون وينهضون أقوى».

يذكر أن الترجي نجح في الفوز باللقب الثالث في تاريخه بعد تجاوز عقبة الأهلي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ماتقلقش..مع عودةالغائبين سيختلف الأمر.. ومع اجراءات فنيةوإداريةأخرى سيعود الأهلي كمانعرفه. التعثر ده بيحصل مع كل الفرق الكبيرة.

حصلت مع النادي المنافس.. والذي يسبقنا بأربع بطولات قارية.. وأقصد ريال مدريد وكذلك مع برشلونة الذي نسبقه بثلاث بطولات قارية. الكبار يتعثرون وينهضون أقوى. https://t.co/Rc6bsvgDX4 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 10, 2018

