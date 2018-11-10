الوزير: مجانية التعليم تحتاج دراسة

10 نوفمبر 2018 - 04:40 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، إن قضية مجانية التعليم يجب ألا تترك بدون نقاش، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة، مضيفا: "الناس بتدفع فلوس لأي مكان إلا الحكومة، وانظروا إلى الأموال التي تصرف سنويا على الدروس الخصوصية وبعض المراكز غير المرخصة".

وأضاف "شوقي"، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن "أغلب المشكلات لا تصدر إلا من خلال المدارس غير المرخصة"، متسائلا: "مجانية التعليم تكون لمن؟، وهل المجانية لمن ينجب طفلين كما هي لمن ينجب 10 أطفال؟".

وحول كثافة الفصول، أشار الوزير إلى أن "الفصول الأكثر من 100 طالب ليست ذات كثافة عالية، والوزارة تعمل على أن يكون أقصى عدد في الفصول 70 طالبا"، نافيا وجود عجز في المعلمين، موضحا أن العجز يكمن في سوء التوزيع، وقال: "ما نحتاجه فقط 25 ألف معلم وسيتم التعامل مع هذا الأمر من خلال التعاقدات".





