وزير التعليم: "أكثر من 100 طالب في الفصل مش كثافة عالية"

10 نوفمبر 2018 - 04:44 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، إن الفصول الأكثر من 100 طالب ليست ذات كثافة عالية.

وأضاف "شوقي"، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على أن يكون أقصى عدد في الفصول 70 طالبا.

ونفى وجود عجز في المعلمين، موضحا أن العجز يكمن في سوء التوزيع، وقال: "ما نحتاجه فقط 25 ألف معلم وسيتم التعامل مع هذا الأمر من خلال التعاقدات".

وتابع وزير التعليم: "قضية مجانية التعليم يجب ألا تترك بدون نقاش.. الأمر يحتاج إلى دراسة.. الناس بتدفع فلوس لأي مكان إلا الحكومة، وانظروا إلى الأموال التي تصرف سنويا على الدروس الخصوصية وبعض المراكز غير المرخصة".



