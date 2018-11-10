تفاصيل اتفاق ترامب وماكرون بشأن خاشقجي

10 نوفمبر 2018 - 04:46 م

أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات اليوم، السبت، بقصر الإليزيه في باريس على هامش الاحتفال بمرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وكشف مصدر من الرئاسة الفرنسية، تفاصيل اللقاء الذي تطرق إلى حادث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

واتفق كل من ماكرون وترامب على ضرورة ألا تسبب قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز" قال المصدر إن الزعيمين اتفقا على ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل من السعودية بخصوص مقتل خاشقجي.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين بينما اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.



