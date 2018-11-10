القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المخدرات

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مخدرات

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عاطلين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط "سامح.و" و"حسن.ش" عاطلين، فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين لهما تمكن رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما 14 ألف قرص مخدر، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.



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