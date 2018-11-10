الأردن يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا السيول

10 نوفمبر 2018 - 04:50 م

أعلن الديوان الملكي الأردني، تنكيس علم السارية على مدخله الرئيسي، اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح ضحايا الأمطار الغزيرة والسيول في عدد من مناطق المملكة.

وفي السياق، قال محافظ مادبا حسن القيام - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة فتاة كانت مفقودة جراء السيول في منطقة الهيدان جنوب منطقة الكسارات، وبذلك يرتفع عدد ضحايا السيول في مختلف المناطق إلى 12 حالة وفاة، وتبقى فتاة واحدة مفقودة وتتكثف الجهود للعثور عليها.



