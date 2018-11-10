أمطار غزيرة وانخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة غدًا

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر غدًا، الأحد، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة على القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، وخفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين.

ونصح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الساعات المتأخرة من الليل، مع وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية من العام غالبًا ما تشهد العديد من التغيرات المناخية والاضطرابات الجوية الحادة، التي قد تتسبب في بعض الظواهر الكارثية التي يعاني منها بعض الدول المحيطة بمصر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، وفقا للهيئة، كما يلي:

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