» "الزراعة" تؤسس شركة للاستثمار الإفريقي

10 نوفمبر 2018 - 05:42 م

أعلن مجلس الوزراء موافقته على الترخيص لوزارة الزراعة بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية بتأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقي) على أن يتم تمويلها من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية.







وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، أن تأسيس الشركة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا، للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة.





وأشارت إلى أن المشروع يستهدف التعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي، وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.











