  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
الزمالك والانتاج الحربي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

تركي الفيصل

الفيصل: من يحاكم أمريكا على سجن أبوغريب؟

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابات في مواجهات مع الاحتلال

الاهلى والترجى

بعد الاعتداء على حافلة الأهلي.. حقيقة إعادة النهائي الأفريقي

تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»

تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

لحظة وضع الخطيب الميدالية فى جيبه

حقيقة إخفاء «الخطيب» ميدالية ذهبية على منصة التتويج

عادل إمام

سر رفض الرقابة مسلسل عادل إمام في رمضان القادم

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة غدًا

ميكي ماوس

العالم يحتفل بعيد ميلاد «ميكي ماوس» التسعين

"الزراعة" تؤسس شركة للاستثمار الإفريقي

الحياة السياسية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"أوراسكوم للاستثمار" تسعى للاستحواذ على حصة في "ثروة كابيتال"

#

شاهد.. أول هاتف قابل للطي في العالم

#

«أبو ستيت»: نسعى لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب

#

تركى آل الشيخ يجهز "مفاجآت" ستطال الجميع فى مصر

أعلن مجلس الوزراء موافقته على الترخيص لوزارة الزراعة بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنية بتأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الإفريقي) على أن يتم تمويلها من موازنة مشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء، أن تأسيس الشركة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء زيارته إلى تنزانيا في ديسمبر 2017 بتنفيذ مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني المتكامل مع دولة تنزانيا، للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة.

 وأشارت إلى أن المشروع يستهدف التعاون مع الدول الإفريقية من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة المصرية في المجال الزراعي، وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام المنتجات الزراعية المصرية، وخاصة أصناف وهجن المحاصيل المصرية المتفوقة في إنتاجيتها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تكشف تفاصيل مخطط اغتيال «ماكرون»
» ترامب عن أوباما: لن أسامحه أبدًا
» "الزراعة" تؤسس شركة للاستثمار الإفريقي
» صامويل إيتو: هذه نصيحتي إلى محمد صلاح
» بالصور.. مصرع غطاس أردني خلال إنقاذه غرقى السيول
» «جمعة»: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 5 صفقات
» كاتب أردني يتهم إسلاميين بخطفه وتعذيبه
» رسالة غامضة من «برزنتيشن» بعد خسارة الأهلي
» بالصور..«عنيك في عنينا» تكافح العمى بالمجان
» إنذار بالحبس للفنان هاني شاكر بسبب "حمو بيكا ومجدي شطة"
» الأردن يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا السيول

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي