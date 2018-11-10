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ترامب عن أوباما: لن أسامحه أبدًا

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أوباما

ترامب

ميشيل أوباما

سخر الرئيس الأمريكي دونال ترامب، من مذكرات زوجة الرئيس السابق ميشيل أوباما، والتي قالت فيها إنها لن تسامحه عما روّجه بحق زوجها، فرد ترامب عليها بأنه بدوره لن يسامح زوجها أبدا.

وقالت "ميشيل" في مذكراتها التي  من المقرر صدورها في كتاب جديد بعد أيام، تعليقا على تصريحات صدرت عن ترامب عام 2011 شكك فيها بأن زوجها ولد في الولايات المتحدة فعلا، "ماذا لو أن شخصا ما غير مستقر عقليا حمل سلاحا ناريا وتوجه إلى البيت الأبيض (في ذلك الوقت) بعد سماعه هذه التصريحات؟"، وتابعت: "إن ترامب عرّض سلامة أسرتي للخطر، ولن أسامحه أبدا".

من جانبه، سخر ترامب أمام الصحفيين من هذه التعليقات قائلا: "إنها تحصل على مبالغ مالية كبيرة مقابل تأليف كتاب"، وتابع بغضب: "أنا لن أسامحه (باراك أوباما) أبدا عما فعله بجيشنا الأمريكي. لقد أنهكه، وأنا جئت لأصلح ما أفسده وأنفقت أموالا هائلة لتعزيز قواتنا المسلحة".

وأضاف: "هي تتحدث عن السلامة، لكن ما فعله (زوجها) بجيشنا جعل هذا البلد غير آمن لكم ولغيركم".



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