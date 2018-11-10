"الرقابة المالية" تفحص زيادة رأسمال "كيما"

10 نوفمبر 2018 - 06:09 م





أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركة الصناعات الكيماوية- كيما، قامت بإيداع نموذج الإفصاح الخاص بشأن قرار مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .





وأضافت الرقابة المالية في بيان لها أنه يجري فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.





وكان مجلس إدارة كيما وافق مطلع نوفمبر الجاري، على زيادة رأس المال المصدر من 4.38 مليار جنيه إلى 4.46 مليار جنيه، موزعة على 15.03 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بواقع 0.017 سهم لكل سهم أصلي.





وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر استخدام الزيادة في رأس المال، لتمويل مشروع إعادة تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي، تمويلا من حصة المساهمين في أرباح العام المالي 2017-2018.





يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لكيما وافقت في يونيو الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.





وقالت الشركة في سبتمبر الماضي، إنه تمت تغطية اكتتاب المرحلة الثانية في أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 100,12%، حيث تم الاكتتاب في 15.08 مليون سهم خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 24 سبتمبر الجاري.





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 100.05 مليون جينه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 208.04 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.





ويبلغ رأسمال الشركة 4.38 مليار جنيه، موزعا على 877.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

