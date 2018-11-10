بعد الاعتداء على حافلة الأهلي.. حقيقة إعادة النهائي الأفريقي

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نفى محمد بيومي، خبير اللوائح الدولية، ما تردد عن إمكانية إعادة مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الاعتداء على حافلة الفريق الأحمر وإصابة هشام محمد لاعب الوسط بجرح قطعي في الوجه.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى لمراقب المباراة، متهمًا الجماهير التونسية بتحطيم حافلة الفريق، وإصابة لاعبه هشام محمد بجرح  في الوجه تطلب "8 غرز".

وأكد "بيومي" أن إعادة مباراة الأهلي والترجي بسبب إصابة هشام محمد "مستحيلة".

وأضاف: "الاتحاد الإفريقي سيعاقب الترجي بسبب شكوى الأهلي، لكنه لن يعيد المباراة كما يتحدث البعض، فالواقعة حدثت خارج الملعب، كما أن اللاعب مستبعد من المباراة".



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