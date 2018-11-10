ضبط 16 تاجر مخدرات بالقليوبية

10 نوفمبر 2018 - 06:16 م

ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء

فقامت حملة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة و وبنها والخصوص وشبين القناطر وأسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 600 جرام حشيش و 160جم فودو و210قرص مخدر،150جم أستروكس وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



