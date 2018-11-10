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ميكي ماوس

العالم يحتفل بعيد ميلاد «ميكي ماوس» التسعين

العالم يحتفل بعيد ميلاد «ميكي ماوس» التسعين

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ميكي ماوس
ميكي ماوس

متابعات - خالد الشرقاوي

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عيد ميلاد

ميكي ماوس

ديزني

تحتفل شركة ديزني الأمريكية هذا الشهر، بمرور 90 عاما على ولادة الشخصية الكرتونية الأشهر في الولايات المتحدة، وربما العالم أجمع، المعروفة باسم "ميكي ماوس".

وشهد الاحتفال بعيد ميلاد "ميكي ماوس" العديد من الفعاليات الفنية والتسويقية، التي نظمتها الشركة وأطراف أخرى في مختلف المدن الأمريكية.

أما في نيويورك، فشغل انتباه الناس معرضا فنيا مميزا يعنى بالمناسبة ويتحدث عن تاريخ الشخصية الكرتونية، وتطورها على مدى 9 عقود من الزمن.

وفي السياق ذاته، تعاون فنانون أمريكيون معاصرون في إعادة رسم وتصور الشخصية الكلاسيكية الأولى التي ظهر فيها "ميكي ماوس" عام 1928، في لوحات وعروض فنية مختلفة.

هذا وينحصر الخط الزمني للمعرض بين عامي 1928 و2018، في حين يبتدأ بفيلم قصير اسمه "Steamboat Willie "، مظهرا الجوانب الأكثر أهمية وتحولا في حياة "الفأر الصغير".

يرى مراقبون أن "ديزني" قد استفادت بشكل فعال من عيد الميلاد التسعين، حيث وظفت فريقها الترويجي بأقصى طاقاته لإحياء الفعالية عبر الولايات المتحدة والعالم، في مختلف الأسواق والمسارح والساحات العامة والمعارض، وخاصة في مدنها الترفيهية حول العالم.


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