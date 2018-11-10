20 لاعبًا في قائمة بتروجت لمواجهة إنبي

10 نوفمبر 2018 - 06:41 م

أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة محمد عودة، قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد أبو المجد بونجا، محمد صبحي وأحمد النفراوي.

خط الدفاع: حسام حسن، إبراهيم القاضي، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، جلال العقدة

خط الوسط: حميد ماو، محمد فييرا، شيملس بيكلي، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود عماد، على عيد، أحمد العجوز، محمود صلاح.

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا، محمد سالم، أحمد رؤوف.