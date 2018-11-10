  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:17 م
بحث متقدم
أرشيفية

مشروع قانون: تسجيل عقود الشقق المستأجرة بأقسام الشرطة

ننشر أسماء مستحقي وحدات متضرري سيول رأس غارب

هل مصر مستعدة لمواجهة السيول؟

شعار الاخوان

فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس «طوق نجاة» للإخوان

أرشيفية

البطاطس ترفع التضخم في مصر لـ17.5%

قمامة

حقيقة زيادة الرسوم على النظافة

مجلس النواب

البرلمان يفرض رسومًا على تذاكر المباريات لدعم الشرطة

مدارس مصر (أرشيفية)

هل تلغي الدولة مجانية التعليم؟

تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»

تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»

تركي الفيصل

الفيصل: من يحاكم أمريكا على سجن أبوغريب؟

نقابة الصحفيين

«الصحفيين» تقرر منع نشر اسم وصورة رئيس الزمالك

الهلال الأحمر التركي يناشد العالم إغاثة الشعب اليمني

عرب وعالم

اليمن
اليمن

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفا عالميا في أنقرة

#

زعماء العالم يهنئون «أردوغان» بفوزه في الانتخابات

اليمن

الهلال الأحمر

مجاعة

ناشد رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، السبت، العالم دعم حملتهم إغاثة الشعب اليمني.

وأوضح قنق، عبر بيان له، أنه إلى جانب مستلزمات حالة الطوارئ هناك حاجة ملحّة للدبلوماسية في اليمن من أجل تخفيف وطأة آلام الشعب اليمني.

وشدد على أن تركيا وهلالها الأحمر يعملان ما بوسعهما لمساعدة الشعب اليمني، مؤكدا ضرورة رفع حجم المساعدات إلى اليمن.

وأضاف البيان: "نحن في الهلال الأحمر التركي نوجّه نداءً مرة أخرى من أجل تخفيف وطأة الآلام في اليمن، وندعو الجميع لدعم حملة مساعداتنا لليمن".

وفي ديسمبر 2015، أطلق الهلال الأحمر التركي حملة حملت اسم "اليمن بحاجة إلى الأمل" لدعم الشعب اليمني.

وذكر البيان نفسه، أن الهلال الأحمر التركي لديه ممثلية دائمة في اليمن يعمل من خلالها على تقديم مساعداته للشعب اليمني في مختلف أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن قنق أجرى أول زيارة له لليمن في سبتمبر/أيلول 2015، وأرسل بالتعاون مع منظمات خيرية تركية، وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في فبراير/ شباط 2016، خمسة آلاف و124 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية.

وأضاف أنه عقب نداء "كن الأمل له" الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم إيصال 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية لليمن بينها مستلزمات طبية ومواد غذائية ومعدات مستشفيات ميدانية.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «أبوتريكة»: هذه الأجواء تشبه أحداث ملعب بورسعيد
» عائلة الانتحارية التونسية ترفض تسلم جثتها
» إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»
» بعد الاعتداء على حافلة الأهلي.. حقيقة إعادة النهائي الأفريقي
» العثور على 6 إسرائيليين فُقدوا في سيول الأردن
» الهلال الأحمر التركي يناشد العالم إغاثة الشعب اليمني
» سر هجمات "الذئاب المنفردة"
» تأجيل مباراة بوكا جونيور وريفر بليت لهذا السبب
» «الصحفيين» تقرر منع نشر اسم وصورة رئيس الزمالك
» العين الإماراتي يرفض انتقال «الشحات» للأهلي
» صورة.. وصية مشجع أهلاوي قبل وفاته

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي