» الهلال الأحمر التركي يناشد العالم إغاثة الشعب اليمني

10 نوفمبر 2018 - 09:18 م

ناشد رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، السبت، العالم دعم حملتهم إغاثة الشعب اليمني.

وأوضح قنق، عبر بيان له، أنه إلى جانب مستلزمات حالة الطوارئ هناك حاجة ملحّة للدبلوماسية في اليمن من أجل تخفيف وطأة آلام الشعب اليمني.

وشدد على أن تركيا وهلالها الأحمر يعملان ما بوسعهما لمساعدة الشعب اليمني، مؤكدا ضرورة رفع حجم المساعدات إلى اليمن.

وأضاف البيان: "نحن في الهلال الأحمر التركي نوجّه نداءً مرة أخرى من أجل تخفيف وطأة الآلام في اليمن، وندعو الجميع لدعم حملة مساعداتنا لليمن".

وفي ديسمبر 2015، أطلق الهلال الأحمر التركي حملة حملت اسم "اليمن بحاجة إلى الأمل" لدعم الشعب اليمني.

وذكر البيان نفسه، أن الهلال الأحمر التركي لديه ممثلية دائمة في اليمن يعمل من خلالها على تقديم مساعداته للشعب اليمني في مختلف أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن قنق أجرى أول زيارة له لليمن في سبتمبر/أيلول 2015، وأرسل بالتعاون مع منظمات خيرية تركية، وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في فبراير/ شباط 2016، خمسة آلاف و124 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المعنية.

وأضاف أنه عقب نداء "كن الأمل له" الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم إيصال 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية لليمن بينها مستلزمات طبية ومواد غذائية ومعدات مستشفيات ميدانية.

ويشهد اليمن منذ نحو 4 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، وفق الأمم المتحدة.



