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إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»

عرب وعالم

البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»
البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»

وكالات - خالد الشرقاوي

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سقوط طائرة

إندونيسيا

توقف البحث

ليون إير

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، وقف عمليات البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير"، الذي أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ الوطنية محمد سيوجي: "لم نترك مكانا لم نبحث فيه، وتوقفنا عن البحث عن جثث الضحايا.. ستقتصر عملياتنا على المراقبة".

وأضاف "سيوجي"، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية، بينها موقع "Indonesia Expat " أن "196 كيسا لحفظ الجثث، تضم رفاتا وأشلاء بشرية، تم انتشالها، وأسفرت فحوص الطب الشرعي، حتى اليوم، عن تحديد هوية 77 من الضحايا"، وفق وكالة "الأناضول".

وفي 29 أكتوبر الماضي، سقطت طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" تابعة لشركة "ليون آير" الإندونيسية في مياه البحر بالقرب من جزيرة جاوة بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار جاكارتا؛ الأمر الذي أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 189 شخصا.

والأسبوع الماضي عثرت السلطات على أحد الصندوقين الأسودين، لكنها ما زالت تبحث عن الثاني الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة.


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