» العثور على 6 إسرائيليين فُقدوا في سيول الأردن

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وكالات

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إسرائيل

الاردن

سيول

عثرت السلطات الأردنية، السبت، على 6 سياح إسرائيليين فقدوا الاتصال بأسرهم خلال تواجدهم في مناطق جنوبي المملكة تعرضت لسيول.

وقال هيئة البث الإسرائيلي إن"السفارة الأردنية في تل أبيب تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف التأكد من المعلومات وطلب أسماء الإسرائيليين المفقودين".

وأوضحت أنه جرى تواصل 4 أفراد إسرائيليين مع أسرهم، وعثر على اثنين آخرين في وقت لاحق، في منطقة وادي رم، التي تبعد بنحو 70 كم شمال مدينة العقبة.

كانت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن السلطات فقدت الاتصال مع 6 من السياح الإسرائيليين جنوبي الأردن وسط سيول عارمة فى عدة مناطق أودت بحياة 12 شخصا منذ أمس الجمعة.



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