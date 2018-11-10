  • السبت 10 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:17 م
بحث متقدم
أرشيفية

مشروع قانون: تسجيل عقود الشقق المستأجرة بأقسام الشرطة

ننشر أسماء مستحقي وحدات متضرري سيول رأس غارب

هل مصر مستعدة لمواجهة السيول؟

شعار الاخوان

فوز الديمقراطيين بانتخابات الكونجرس «طوق نجاة» للإخوان

أرشيفية

البطاطس ترفع التضخم في مصر لـ17.5%

قمامة

حقيقة زيادة الرسوم على النظافة

مجلس النواب

البرلمان يفرض رسومًا على تذاكر المباريات لدعم الشرطة

مدارس مصر (أرشيفية)

هل تلغي الدولة مجانية التعليم؟

تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»

تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»

تركي الفيصل

الفيصل: من يحاكم أمريكا على سجن أبوغريب؟

نقابة الصحفيين

«الصحفيين» تقرر منع نشر اسم وصورة رئيس الزمالك

فؤاد: 68% من حالات الطلاق تتم بالخلع

الحياة السياسية

الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد

متابعات- حسن علام

أخبار متعلقة
#

وزيرة البيئة: هذا ميعاد إخلاء القاهرة من القمامة

#

القبض على هارب من غرامة 5 ملايين جنيه بالأميرية

#

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

#

تورط عمال في الأمم المتحدة بالتحرش الجنسي

حزب المحافظين

الاحوال الشخصية

فؤاد

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أثناء ورشة العمل التي يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين.

وأشار "فؤاد"، إلى أن كل الأسباب أدت إلي طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث إن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل، كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 2000 أصبحت 68% من حالات الطلاق تتم بنظام الخلع.

وأكد أن 90% من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

بائعة الخضار وصحافة المواطن

فراج إسماعيل

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

شركاء.. أشقاء..

حسام فتحي

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «أبوتريكة»: هذه الأجواء تشبه أحداث ملعب بورسعيد
» عائلة الانتحارية التونسية ترفض تسلم جثتها
» إندونيسيا توقف البحث عن ضحايا طائرة «ليون إير»
» بعد الاعتداء على حافلة الأهلي.. حقيقة إعادة النهائي الأفريقي
» العثور على 6 إسرائيليين فُقدوا في سيول الأردن
» الهلال الأحمر التركي يناشد العالم إغاثة الشعب اليمني
» سر هجمات "الذئاب المنفردة"
» تأجيل مباراة بوكا جونيور وريفر بليت لهذا السبب
» «الصحفيين» تقرر منع نشر اسم وصورة رئيس الزمالك
» العين الإماراتي يرفض انتقال «الشحات» للأهلي
» صورة.. وصية مشجع أهلاوي قبل وفاته

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي