فؤاد: 68% من حالات الطلاق تتم بالخلع

10 نوفمبر 2018 - 09:22 م

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أثناء ورشة العمل التي يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين.

وأشار "فؤاد"، إلى أن كل الأسباب أدت إلي طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث إن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل، كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 2000 أصبحت 68% من حالات الطلاق تتم بنظام الخلع.

وأكد أن 90% من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.



